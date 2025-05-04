Dolar endeksi ABD'den gelen olumlu sinyallerle yükselirken, 3 Mayıs 2025 Cumartesi sabahı döviz piyasaları yatırımcıların yakın takibinde.

ABD'DEN GELEN VERİLER PİYASALARI ETKİLEDİ

Haftanın son işlem gününde açıklanan makroekonomik veriler, özellikle ABD’nin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü olumlu müzakereler ve güçlü istihdam rakamları, doların küresel çapta değer kazanmasına neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle perşembe günü gerileyen dolar, yeniden yukarı yönlü seyre geçti.

3 MAYIS DÖVİZ KURLARI

Vatandaşların merak ettiği “Dolar kaç TL?”, “Euro ne kadar?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti.

Güncel döviz fiyatları şöyle:

Dolar: Alış: 38,53 TL Satış: 38,59 TL

Euro: Alış: 43,61 TL Satış: 43,65 TL



YATIRIMCILAR DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Yatırımcılar ve dövizle işlem yapan vatandaşlar, ABD kaynaklı gelişmelerin TL karşısındaki etkilerini yakından izliyor. Özellikle enflasyon verileri, faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler, döviz kurları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.