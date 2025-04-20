Merkez Bankası, küresel ekonomideki durgunluk sinyalleri ve devam eden ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkilerine dikkat çekerek, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

ABD-Çin ticaret gerilimi ile birlikte ABD’de resesyon riskinin %45’e ulaşması, küresel piyasalarda dolar üzerinde baskı oluştururken, Türkiye’de döviz cephesinde büyük bir dalgalanma yaşanmadı.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL: 38,12

Euro/TL: 43,63

Sterlin/TL: 50,78

Uzmanlar, faiz kararının piyasada zaten beklenmeye başladığı için dövizdeki tepkilerin sınırlı kaldığını belirtiyor. Ancak ilerleyen günlerde enflasyon ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak kurlarda yeni yön arayışları bekleniyor.