İstanbul serbest piyasada 29 Eylül Pazartesi sabahı dolar 41 bin 5700 liradan alınırken 41 bin 5720 liradan satılıyor. Euro ise 48 bin 7940 lira alış, 48 bin 7960 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41 bin 5720 liradan, euro 48, bin 960 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 41 bin 5700 liradan alınan dolar, 41 bin 5720 liradan satılıyor.

48 bin 7940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48 bin 7960 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41 bin 5690, euronun satış fiyatı ise 48 bin 6130 lira olmuştu.

Haftaya Pozitif Başladı

Diğer yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri devam ediyor.

Ülkede, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının beklentilere paralel gelmesinin ardından Fed'in soğuyan iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla ekim ayında da faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler gücünü korumaya devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta artış gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu harcamalar bu dönemde son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Bankanın faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları Fed'in "yüzde 2" olan enflasyon hedefinin üzerinde kalsa da hane halkını aşırı olumsuz etkileyebilecek bir seviyede olmadığını ve bankanın faiz indirimlerini engellemeyeceğini söyledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına yönelik daha fazla ışık tutması beklenirken, piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceği öngörülüyor.