Gelecek Partisi İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücüspor kulüp kurucusu Ömer Aydoğmuş ilçeler arası dostluk müsabakaların verimli geçtiğini ve güzel bir maç olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Ömer Aydoğmuş açıklamasında, “Yozgat 'ta İlçeler arası birlik beraberlik ve dostlukların kurulması ve yaşatılması için bir ay önce Yozgat Belediyespor öğrencileri Akdağmadeni ilçesine gelerek Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü 8 - 12 yaş arası Öğrencilerimizle dostluk müsabakası yaptı. Verimli ve güzel bir müsabaka oldu. Bu haftada da, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübüne kayıtlı 75 sporcu öğrencimizi dostluk müsabakaları kapsamında Sarıkaya ilçemize gönderdik. Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu öğrencilerimiz Kulüp yöneticimiz İsmet Yaşar hocamızın koordinasyonunda ve Kulüp Antrenörümüz Hakan Altın gözetiminde 75 öğrencimizi Sarıkaya Belediye Spor 8- 12 yaş arası sporcu öğrencilerle dostluk maçı yapmak için Sarıkaya ilçemize gönderdik. Gösterdikleri güzel dostluklarından ve İlgi alanlarından dolayı Sarıkaya Belediye Başkanı ve Sarıkaya Spor Kulübü Başkanı Ömer Açıkel ve Kulüp antrenörü Cengiz Güçlüer ile sporcu kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum diyen başkan Aydoğmuş sözlerine şöyle devam etti. Güzel ve verimli bir maç oldu. Bu tür organizasyonlar Yozgat 'ta ilçeler arasında birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliği pekiştirir. İnşallah yaz sporları kapsamında öğrencilerimizi diğer ilçelerimize götürüp hem ilçeleri tanımaları hem de arkadaşlık ve dostlukların kurulmasını sağlayacağız. Böylece İlçeler birbirini daha iyi tanıyacak, Yozgatlı birbirine daha yakın ve daha sıcak olacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi