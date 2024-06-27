Eskişehirspor altyapısında futbola adım atan Dorukhan Toköz, profesyonel kariyerine 2015 yılında başladı. Süper Lig'de Eskişehirspor formasıyla çıktığı ilk maçını 2015 yılında Menemen Belediyespor'a karşı oynayarak gerçekleştirdi. Takımının önemli isimlerinden biri haline gelen Toköz, 2018 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Burada geçirdiği başarılı dönemde Süper Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazandı.

2021 yazında Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, burada da etkili performansını sürdürdü. Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 2 gol atıp 2 asist yaparak takımının şampiyonluğuna katkı sağladı. Ardından Eyüpspor'a transfer olan Toköz, yeni sezonda eflatun sarılı formayı giyecek.

Eyüpspor'un resmi açıklamasına göre, Dorukhan Toköz ile yapılan anlaşma doğrultusunda oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Toköz'e yeni takımında başarılar dileyen Eyüpspor, futbolcunun katkılarıyla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.