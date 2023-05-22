Öngel, ‘Tiyatro Kafa’ Franz Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ ödülüne bizleri layık gören herkese teşekkür ederim dedi.

Ödül ile alakalı bir açıklama yapan Burak Öngel, “10.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri jürisi tarafından, Tiyatro Kafa ve Sem Yapım ortak yapımı olan Franz Kafka'nın ölümsüz eseri “Dönüşüm” oyunumuz en iyi uyarlama ödülüne layık görülmüştür. Yazarımız Sayın Bülent Usta’ya teşekkür eder, tüm ekip arkadaşlarımıza ve seçici kurula teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir