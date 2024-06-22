Yozgat’ta da bayram tatili için gelen vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Yollarda oluşan trafik yoğunluğuna karşı emniyet ve jandarma trafik birimleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Bayram yoğunluğu ve emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimleri hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinde dün 597 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 7 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yerlikaya, dün denetlenen 406 bin 165 araçtan 21 bin 129'una hız ve radar işlemi, 39 bin 21'ine ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.

Bayram tatilinin 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin toplam 62, yaralananların ise 8 bin 690 olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."