Yozgatlı kadınlar menemen ve salçanın ardından yazın domateslerini çeşitli yöntemlerle kışa hazırlamaya başladı.

Kadınlar bir araya gelerek veya tek başlarına domates konserveleri, domates sosları ve buzlukta domates saklamak için hazırlıklar yapıyorlar.

Domatesler güzelce yıkanıp kadınlar tarafından kabukları soyulurken bir taraftan da soyulan domatesler sos olmak için ocakta kaynatılıyor.

Domatesleri kışa hazırlayan ve kışa hazırlık yapan kadınlar, “Evlerde kışlık telaşı sürerken domates konservesi, domates sosu yapmak buzdolabına doğrayıp koymak için hazırlık yapıyoruz. Yazın bereketini, kavanozlarda sakladığımız domates konservesinin birçok faydası var. Katkısız hazırladığınız konserveler, bütün kış boyunca bağışıklığınızı korur. Doktorların dediği kadarıyla domates püresi, domates sosu gibi, domatesi işleme tabi tutarak elde edilen tüm gıdaların, kanserle savaşta, daha faydalı. Diğer sebzelerin aksine domates uzun süre pişirilirse daha sağlıklı olur” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi