2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla Fatma Temel Turhan Ortaöğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencileri mezun oldu.

Yozgat Şahin Tepesi’nde düzenlenen mezuniyet törenleri coşkulu anlara sahne oldu.

8’inci sınıftan mezun olmanın hüzün ve sevincini bir arada yaşayan öğrenciler törenin sonunda, başarı belgelerini eğitmenlerin elinden aldı.

Öğretmenleri, aileleri, yakınları ve arkadaşlarıyla mezuniyet törenlerini kutlayan öğrenciler, hep beraber keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Melike Aslı Arslan