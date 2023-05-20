Yozgat'ın Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Çekerek ilçesine bağlı Çeltek köyünde yağan dolu, buğday, arpa ekili alanlar ile bahçe ve meyve ağaçlarına hasar verdi. Köy muhtarı Emir Bolat, AA muhabirine, dolunun köy çevresine yaklaşık 10 dakika yağdığını söyledi. Dolunun az bir bölgeye yağdığı için tüm ekili alanlarda fazla hasar olmadığını belirten Bolat, "Dolu, köy merkezi ve çevresinde buğday ve arpa ekili alanlar ile meyve ağaçlarına zarar verdi." dedi. Kadışehri ilçesi Gümişdiğin Mahallesi'nde de ekili alanlar doludan zarar gördü. AA