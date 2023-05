Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı’nda, 16 üniversite yer alarak öğrencilere, üniversiteler hakkında bilgilendirme yaptılar. Katılımcı öğrenciler fuarın dolu dolu geçtiğini söylediler.

Tanıtım fuarına Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürü Rasim Parlak, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Tanıtım Fuarında üniversite hayali kuran gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanımaları hem de doğru tercih yapabilmelerine katkıda bulunuldu. Fuarda ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan projeler de yer aldı.

“DAHA BİLİNÇLİ TERCİH YAPACAKLAR”

Fuarın açılışında konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Üniversiteler şehirleri, sosyal, kültürel, ekonomi yönden gelişmişlik noktasına taşıyan lokomotif kurumlardır. Öğrencilerimize seçim tercihi yapmaları, üniversitelerimizi tanımaları amaçlı bir çalışmadır. Fuara katılan üniversitelerimiz kendi potansiyellerini tanıtıyor. Bu tanıtımlarla öğrencilerimizin daha bilinçli tercih yapacağını düşünüyorum" dedi.

“KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Prof. Dr. Fatih Altun da bir konuşma yaptı. 16 üniversitenin bir araya geldiğini ve yaklaşık 2,5 yıldır bu faaliyetleri sürdürdüklerini söyleyen Altun, "Gençlerin ileriye dönük mesleki kariyer planlamalarına katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve bu konularda da biz elimizden geldiği kadar üniversitelerimizi anlatmak için burada bulunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversitelerin stantları gezilerek bilgi alındı.

BEYNİN GÜCÜ

Tanıtım fuarında stant kurarak, katılımcıları hazırladıkları proje hakkında bilgilendiren Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Karaman, “Cihazımız beyin sinyallerini algılayarak odaklanma oranını ölçüyor. Bir de aracımızın hareket etmesini sağlıyor. Yani kişi odaklanarak aracın ileri, geri, sağa ve sola gitmesini yönlendirebiliyorsunuz. Projemiz TEKNOFEST’te finalist oldu. Çalışmamız içinde hem elektronik hem yazılım hem de mekanik var. Maddi anlamda TEKNOFEST’ten destek aldık. Tıp Fakültesi öğrencisi Ece Eroğlu ile birlikte hazırladık. Sağlık kısmı ile arkadaşım ilgileniyor. Ben biraz daha teknik kısmına bakıyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOK FAYDALI OLDU”

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip’te okuyan Medine Babayiğit, “Bu etkinlik çok faydalı oldu. Tanıtım fuarı sayesinde üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanıp, üniversite taban puanlarını ve gideceğim üniversiteye yönelik hazırlıklarımın nasıl şekilleneceğini öğrendim. Beyin dikkat ölçer aleti gördüm ve çok beğendim. Güzel bir proje. Alete odaklanınca arabayı çalıştırabiliyormuşuz. En ilgimi çeken proje o oldu” diye konuştu.

KENEVİR ÜRÜNLERİ TANITILIYOR

Kenevir Araştırma Enstitüsü Araştırma görevlileri Cebrail Yıldırım ve Erdem Karakoç tarafından kurulan stantta ise kenevirden yapılan birçok ürün sergilendi. Kenevirden elde edilen ürünler hakkında açıklamada bulunan Cebrail Yıldırım, “Yozgat Bozok Üniversitesi Endüstriyel alanında ihtisas almış bir üniversite. Dolayısıyla kenevir alanındaki tüm çalışmalarda ilerleme kaydettik. Kenevirin hangi alanlarda kullanıldığını ve nasıl faydalarının olduğunu anlatıyoruz. Bu konulara yönelik bir stant kurduk. Standımızda bulunan tüm ürünler de Üniversitemizde yapılan çalışmalardan elde edilen ürünler. Kenevir lif bitkisi, kenevirden elde edilen ipliklerden yapılan kumaşlar ve çantalar, tuğlalar, yalıtım malzemeleri, sunta, yüzde 50 kenevir katkılı koltuk ayağı, kişisel bakım ürünleri, kompozit malzemeler, kenevir tohumundan elde edilen yağ, kenevir tohumu yağından elde edilen biodizel yakıt, asfalt gibi ürünler standımızda yer alıyor” dedi.

“SOSYAL BİR ORTAM SAĞLIYORUZ”

Gençleri kafelerden, kötü alışkanlıklardan, bilinçsiz silah kullanımından spor branşına çekmeye çalıştıklarını ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük 4’üncü sınıf öğrencisi Barış ise şu şekilde konuştu: “Gelenekse okçuluğumuz ve topluluğumuzu tanıtmak için buradayız. Geleneksel okçuluğumuzda çeşitli müsabakalarda farklı derecelerimiz var. Topluluğumuzda gençlerimizi kafelerden, kötü alışkanlıklardan, bilinçsiz silah kullanımından spor branşına çekmeye çalışıyoruz. Bilinçli bir silah kullanımı ve oyunlara dâhil ederek sosyal bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.”

PROJELERİNİ ANLATTILAR

DASK, Makarna Köpüğü ve Beton Kano projelerini tanıtan Bozok İnşaat Topluluğunun Başkanı Mehmet Güler ve Başkan Yardımcısı Mehmet Güler yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi ve başkan yardımcısı Talha Allahverdi, “Bozok İnşaat Topluluğunun Başkanı Mehmet Güler, bende Başkan Yardımcısıyım. İkimiz standımızın başında projelerimizi tanıtıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesinde her sene düzenlenen Beton Kano yarışmasında geçen sene 3’üncülük ödülü ve bu sene 2’ncilik ödülü kazandık. Bu senenin kaptanı benim. Beton Kano yarışması, suda yüzebilen bir beton tasarlarsınız. Bu yaptığınız tasarımdan bir kano oluşturursunuz. Kano ile fiziki yarışmalara katılırsınız. Betonun teknik özelliklerini jüriye sunarsınız. Bu üç aşamadan gererek derece alırsınız. Makarna Körü ise, Ankara İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlen bir Makarna Köprü yarışmasıdır. Önceden tasarladığınız köprüyü jüri üyeleri önünde yeniden yapıyorsunuz. Makarnanın kesme kuvvetinin ve momentinin en yüksek olduğu noktalarda statik yüklemeler yapılıyor. En fazla ağırlığı kaldıran dereceye giriyor. Her sene DASK tarafından düzenlenen depreme dayanıklı yüksek yapı tasarımı yarışması var. İnşaat Mühendisi öğrencileri ve Mimarlık öğrencileri bir arada çalışıyor. Dayanıklı ve yüksek yapı tasarlıyorsunuz. Deprem ivmeleri ile ölçümler yapılıyor. En iyi salınımı en iyi izolasyonu gerçekleştirmiş yapı derece alıyor. Bozok İnşaat Topluluğu üyeleri ve İnşaat Mühendisi öğrencileri tarafından her bir yarışma için bir takım oluşturuluyor. Bu takım kaç kişiden oluşuyorsa ortak olarak proje yapılıyor” şeklinde konuştu. Zekiye Doğan/Melike Aslı Arslan