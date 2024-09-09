Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0017 TL'den yaptı.

Emekliler müjde! Ek maaş gündemde Emekliler müjde! Ek maaş gündemde

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.9953 liradan, satış fiyatı ise 34.0081 liradan işlem görüyor.

para-piyasası-dolar-tl-2

EURO NE KADAR?

%-0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 37.6645 TL'den yapan euro şu anda 37.6562 TL alış ve 37.6728 TL satış fiyatına sahip.

Kaynak: Haber Merkezi