Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 6 Eylül 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0075 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0034 liradan, satış fiyatı ise 34.0116 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.851 TL'den yapan euro şu anda 37.8338 TL alış ve 37.8682 TL satış fiyatına sahip.