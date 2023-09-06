Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 6 Eylül 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.8163 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.813 liradan, satış fiyatı ise 26.8197 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.25'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7927 TL'den yapan euro şu anda 28.7834 TL alış ve 28.8022 TL satış fiyatına sahip.