Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 5 Eylül 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0279 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0218 liradan, satış fiyatı ise 34.0341 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.8513 TL'den yapan euro şu anda 37.8355 TL alış ve 37.8672 TL satış fiyatına sahip.