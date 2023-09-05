Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 5 Eylül 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.7892 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7838 liradan, satış fiyatı ise 26.7947 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8908 TL'den yapan euro şu anda 28.8843 TL alış ve 28.8973 TL satış fiyatına sahip.