Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 4 Eylül 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0706 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0662 liradan, satış fiyatı ise 34.075 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 37.7086 TL'den yapan euro şu anda 37.6998 TL alış ve 37.7176 TL satış fiyatına sahip.