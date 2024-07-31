Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.1381 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.1332 liradan, satış fiyatı ise 33.1431 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.897 TL'den yapan euro şu anda 35.8892 TL alış ve 35.9049 TL satış fiyatına sahip.