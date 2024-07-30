Dolar ve Euro kuru haftanın İkinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 30 Temmuz 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.0759 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.0722 liradan, satış fiyatı ise 33.0798 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.8274 TL'den yapan euro şu anda 35.8185 TL alış ve 35.8365 TL satış fiyatına sahip.