Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 30 Ağustos 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0622 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0582 liradan, satış fiyatı ise 34.0662 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.7323 TL'den yapan euro şu anda 37.7273 TL alış ve 37.7375 TL satış fiyatına sahip.