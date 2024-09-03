Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 3 Eylül 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.9413 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.9375 liradan, satış fiyatı ise 33.9453 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.5726 TL'den yapan euro şu anda 37.5667 TL alış ve 37.5786 TL satış fiyatına sahip.