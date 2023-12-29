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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.5102 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.506 liradan, satış fiyatı ise 29.5144 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.6889 TL'den yapan euro şu anda 32.6727 TL alış ve 32.7051 TL satış fiyatına sahip.