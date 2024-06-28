Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 28 Haziran 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.969 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.9672 liradan, satış fiyatı ise 32.9708 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.2915 TL'den yapan euro şu anda 35.2833 TL alış ve 35.2999 TL satış fiyatına sahip.