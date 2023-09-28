Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 28 Eylül 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.3609 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.3582 liradan, satış fiyatı ise 27.3637 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%1.47'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.839 TL'den yapan euro şu anda 28.8173 TL alış ve 28.8609 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)