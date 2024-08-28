Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0484 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0459 liradan, satış fiyatı ise 34.051 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.1244 TL'den yapan euro şu anda 38.1058 TL alış ve 38.1432 TL satış fiyatına sahip.