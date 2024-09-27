Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 27 Eylül 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.1804 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.1764 liradan, satış fiyatı ise 34.1846 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.1924 TL'den yapan euro şu anda 38.1815 TL alış ve 38.2035 TL satış fiyatına sahip.