Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 26 Eylül 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.2963 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.2912 liradan, satış fiyatı ise 27.3015 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8659 TL'den yapan euro şu anda 28.8484 TL alış ve 28.8835 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)