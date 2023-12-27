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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 27 Aralık 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.3533 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.3442 liradan, satış fiyatı ise 29.3625 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.4326 TL'den yapan euro şu anda 32.4235 TL alış ve 32.4419 TL satış fiyatına sahip.