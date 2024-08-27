Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 27 Ağustos 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0284 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0251 liradan, satış fiyatı ise 34.0318 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.045 TL'den yapan euro şu anda 38.0346 TL alış ve 38.0555 TL satış fiyatına sahip.