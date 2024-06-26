Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 26 Haziran 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.9561 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.9488 liradan, satış fiyatı ise 32.9636 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.3068 TL'den yapan euro şu anda 35.2844 TL alış ve 35.3293 TL satış fiyatına sahip.