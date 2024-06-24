Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 24 Haziran 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.8323 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.8263 liradan, satış fiyatı ise 32.8384 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.1887 TL'den yapan euro şu anda 35.1558 TL alış ve 35.2217 TL satış fiyatına sahip.