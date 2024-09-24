Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 24 Eylül 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.1549TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.1525 liradan, satış fiyatı ise 34.1575 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9706 TL'den yapan euro şu anda 37.9655 TL alış ve 37.9758 TL satış fiyatına sahip.