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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Kasım 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.8529 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8467 liradan, satış fiyatı ise 28.8591 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.5552 TL'den yapan euro şu anda 31.5259 TL alış ve 31.5846 TL satış fiyatına sahip.