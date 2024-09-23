Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Eylül 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.1248TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.1119 liradan, satış fiyatı ise 34.1378 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.1209 TL'den yapan euro şu anda 38.0919 TL alış ve 38.1501 TL satış fiyatına sahip.