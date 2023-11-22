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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Kasım 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.8115 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8065 liradan, satış fiyatı ise 28.8166 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.4087 TL'den yapan euro şu anda 31.405 TL alış ve 31.4126 TL satış fiyatına sahip.