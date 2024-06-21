Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Haziran 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.8586 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.8459 liradan, satış fiyatı ise 32.8713 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.26 TL'den yapan euro şu anda 35.2417 TL alış ve 35.2784 TL satış fiyatına sahip.