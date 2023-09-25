Dolar ve euro kuru haftanın birinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Eylül 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.1987 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1957 liradan, satış fiyatı ise 27.2019 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.965 TL'den yapan euro şu anda 28.9543 TL alış ve 28.9758 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)