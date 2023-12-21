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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Aralık 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.1186 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.1153 liradan, satış fiyatı ise 29.1221 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.38'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.984 TL'den yapan euro şu anda 31.9579 TL alış ve 32.0102 TL satış fiyatına sahip.