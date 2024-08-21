Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.9204 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.9181 liradan, satış fiyatı ise 33.9228 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 37.7581 TL'den yapan euro şu anda 37.747 TL alış ve 37.7693 TL satış fiyatına sahip.