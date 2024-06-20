Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 20 Haziran 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.5806 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.5749 liradan, satış fiyatı ise 32.5865 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0778 TL'den yapan euro şu anda 35.06 TL alış ve 35.0958 TL satış fiyatına sahip.