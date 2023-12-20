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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.0954 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.0867 liradan, satış fiyatı ise 29.1042 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.9074 TL'den yapan euro şu anda 31.8949 TL alış ve 31.9201 TL satış fiyatına sahip.