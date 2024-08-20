Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 20 Ağustos 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.7744 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.7712 liradan, satış fiyatı ise 33.7777 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 37.4425 TL'den yapan euro şu anda 37.4361 TL alış ve 37.449 TL satış fiyatına sahip.