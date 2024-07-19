Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 19 Temmuz 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.1116 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.1075 liradan, satış fiyatı ise 33.1158 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.0869 TL'den yapan euro şu anda 36.0766 TL alış ve 36.0973 TL satış fiyatına sahip.