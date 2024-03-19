Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 19 Mart 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3345 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3318 liradan, satış fiyatı ise 32.3374 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.172 TL'den yapan euro şu anda 35.1619 TL alış ve 35.1821 TL satış fiyatına sahip.