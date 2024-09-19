Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 19 Eylül 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.057 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0532 liradan, satış fiyatı ise 34.0609 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.32'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.0263 TL'den yapan euro şu anda 38.0069 TL alış ve 38.0457 TL satış fiyatına sahip.