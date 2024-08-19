Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.7125 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.7078 liradan, satış fiyatı ise 33.7172 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.4'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 37.2776 TL'den yapan euro şu anda 37.2689 TL alış ve 37.2863 TL satış fiyatına sahip.