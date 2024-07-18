Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.0958 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.0921 liradan, satış fiyatı ise 33.0996 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.2978 TL'den yapan euro şu anda 36.2923 TL alış ve 36.3033 TL satış fiyatına sahip.