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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 18 Ocak 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.14 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.1376 liradan, satış fiyatı ise 30.1425 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.41'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.9528 TL'den yapan euro şu anda 32.9367 TL alış ve 32.9689 TL satış fiyatına sahip.