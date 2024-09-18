Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 18 Eylül 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.1056 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0991 liradan, satış fiyatı ise 34.1122 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9663 TL'den yapan euro şu anda 37.9595 TL alış ve 37.9732 TL satış fiyatına sahip.