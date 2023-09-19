Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 19 Eylül 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.0276 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0205 liradan, satış fiyatı ise 27.0348 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8837 TL'den yapan euro şu anda 28.8793 TL alış ve 28.8881 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)